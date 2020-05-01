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Towson, MD
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1507 JOPPA
Last updated September 23 2019 at 7:12 AM

1507 JOPPA

1507 West Joppa Road · No Longer Available
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Location

1507 West Joppa Road, Towson, MD 21204
Ruxton

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
CHARMING CAPE, SHOWS LOVELY, GARAGE,LARGE BEAUTIFUL TREED LOT - A RARE FIND, PATIO 17X15 LARGE LIVING ROOM W/WB FP -2 BR'S 1ST LEVEL, MBR 17X15+UPPER LEVEL WITH BRAND NEW BATH. TOTAL OF 2.1 BATHS BEAUTIFUL SECOND FLOOR SUITE. LARGE LOWER LEVEL PERPECT FOR SO MANY HOBBIES W/ SELECTION OF TWO HEATING SYSTEMS EITHER FORCED HOT AIR GAS OR GAS HOT WATER BASEBOARDS & SO INEXPENSIVE TO HEAT TAKE YOUR PICK. OWNER TAKES CARE OF MOWING & LANDSCAPING. TAKE A LOOK AT THE LOVELY NEW BATH & PICTURES. AGENT IS OWNER

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1507 JOPPA have any available units?
1507 JOPPA doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Towson, MD.
How much is rent in Towson, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Towson Rent Report.
What amenities does 1507 JOPPA have?
Some of 1507 JOPPA's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1507 JOPPA currently offering any rent specials?
1507 JOPPA is not currently offering any rent specials.
Is 1507 JOPPA pet-friendly?
No, 1507 JOPPA is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Towson.
Does 1507 JOPPA offer parking?
Yes, 1507 JOPPA offers parking.
Does 1507 JOPPA have units with washers and dryers?
No, 1507 JOPPA does not offer units with in unit laundry.
Does 1507 JOPPA have a pool?
No, 1507 JOPPA does not have a pool.
Does 1507 JOPPA have accessible units?
No, 1507 JOPPA does not have accessible units.
Does 1507 JOPPA have units with dishwashers?
Yes, 1507 JOPPA has units with dishwashers.
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