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Rockville, MD
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309 RITCHIE PARKWAY
Last updated August 15 2019 at 7:39 AM

309 RITCHIE PARKWAY

309 Ritchie Parkway · No Longer Available
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Location

309 Ritchie Parkway, Rockville, MD 20852
Central Rockville

Amenities

hardwood floors
garage
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
hardwood floors
Property Amenities
parking
garage
$1800/month for 08/10 or sooner MOVE-IN date! PLEASE TEXT OWNER DIRECTLY AT 3016758885 WITH SHOWING INQUIRIES. SUPER LOCATION...FRONTS ON PARK...TONS OF PRIVACY - YET WALK TO METRO STATION...WALK TO ROCKVILLE PIKE AND SHOPS ...TWO BEDROOMS UPSTAIRS...TWO BEDROOM MAIN LEVEL...COZY FAMILY WITH BRICK FIREPLACE...FENCED YARD...HARDWOOD FLOORS 1ST LEVEL...DEN/OFFICE...BRAND NEW UPSTAIRS BATHROOM, BRAND NEW HVAC ... THREE FINISHED LEVELS (TWO SEPARATE UNITS: LEVEL 1 AND LEVEL 2 FOR RENT. BASEMENT AND GARAGE ARE NOT FOR RENT).

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 309 RITCHIE PARKWAY have any available units?
309 RITCHIE PARKWAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rockville, MD.
What amenities does 309 RITCHIE PARKWAY have?
Some of 309 RITCHIE PARKWAY's amenities include hardwood floors, garage, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 309 RITCHIE PARKWAY currently offering any rent specials?
309 RITCHIE PARKWAY is not currently offering any rent specials.
Is 309 RITCHIE PARKWAY pet-friendly?
No, 309 RITCHIE PARKWAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rockville.
Does 309 RITCHIE PARKWAY offer parking?
Yes, 309 RITCHIE PARKWAY offers parking.
Does 309 RITCHIE PARKWAY have units with washers and dryers?
No, 309 RITCHIE PARKWAY does not offer units with in unit laundry.
Does 309 RITCHIE PARKWAY have a pool?
No, 309 RITCHIE PARKWAY does not have a pool.
Does 309 RITCHIE PARKWAY have accessible units?
No, 309 RITCHIE PARKWAY does not have accessible units.
Does 309 RITCHIE PARKWAY have units with dishwashers?
No, 309 RITCHIE PARKWAY does not have units with dishwashers.
Does 309 RITCHIE PARKWAY have units with air conditioning?
Yes, 309 RITCHIE PARKWAY has units with air conditioning.
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