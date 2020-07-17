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687 East 7th St.
Last updated June 29 2020 at 3:03 PM

687 East 7th St.

687 East Seventh Street · (617) 999-0597
COVID-19 Update
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Location

687 East Seventh Street, Boston, MA 02127
City Point

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$2,295

1 Bed · 1 Bath · 625 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 687 East 7th St. have any available units?
687 East 7th St. has a unit available for $2,295 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 687 East 7th St. have?
Some of 687 East 7th St.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 687 East 7th St. currently offering any rent specials?
687 East 7th St. is not currently offering any rent specials.
Is 687 East 7th St. pet-friendly?
No, 687 East 7th St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 687 East 7th St. offer parking?
No, 687 East 7th St. does not offer parking.
Does 687 East 7th St. have units with washers and dryers?
No, 687 East 7th St. does not offer units with in unit laundry.
Does 687 East 7th St. have a pool?
No, 687 East 7th St. does not have a pool.
Does 687 East 7th St. have accessible units?
No, 687 East 7th St. does not have accessible units.
Does 687 East 7th St. have units with dishwashers?
Yes, 687 East 7th St. has units with dishwashers.
Interested in 687 East 7th St.?
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