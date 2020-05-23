All apartments in Boston
Find more places like 529 East Broadway.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Boston, MA
/
529 East Broadway
Last updated May 30 2020 at 3:01 PM

529 East Broadway

529 East Broadway · (617) 999-0597
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Boston
See all
Telegraph Hill
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all
2 Bedrooms
See all

Location

529 East Broadway, Boston, MA 02127
Telegraph Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,200

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 700 sqft

Report This Listing

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
EAST SIDE 2 BEDROOM/1 BATHROOM CONDO IN HISTORIC BRICK BROWNSTONE ON EAST BROADWAY WITH ONE (1) OFF-STREET PARKING SPACE AND COMMON ROOF DECK! ONE ADDITIONAL OFF-STREET PARKING SPOT AVAILABLE FOR $300/MONTHLY. UPDATED APARTMENT FEATURES HARDWOOD FLOORS, GRANITE/SS KITCHEN, HIGH CEILINGS, MODERN BATHROOM, CENTRAL AIR/HEAT, COMMON LAUNDRY IN THE BUILDING, AND COMMON ROOF DECK WITH AMAZING CITY VIEWS! PREMIER LOCATION ON EAST BROADWAY JUST BLOCKS TO PUBLIC TRANSPORTATION, PARKS/BEACHES, SEAPORT DISTRICT, AND ALL OF SOUTHIE'S HOTTEST NEW SHOPS, BARS, AND RESTAURANTS. SORRY, NO PETS. AVAILABLE SEPTEMBER 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 529 East Broadway have any available units?
529 East Broadway has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 529 East Broadway have?
Some of 529 East Broadway's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 529 East Broadway currently offering any rent specials?
529 East Broadway isn't currently offering any rent specials.
Is 529 East Broadway pet-friendly?
No, 529 East Broadway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 529 East Broadway offer parking?
Yes, 529 East Broadway does offer parking.
Does 529 East Broadway have units with washers and dryers?
No, 529 East Broadway does not offer units with in unit laundry.
Does 529 East Broadway have a pool?
No, 529 East Broadway does not have a pool.
Does 529 East Broadway have accessible units?
No, 529 East Broadway does not have accessible units.
Does 529 East Broadway have units with dishwashers?
Yes, 529 East Broadway has units with dishwashers.
Have a question for 529 East Broadway?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Waverly Apartments
9 Bronsdon St
Boston, MA 02135
Oak Row
1235 Vfw Parkway
Boston, MA 02132
1144 Commonwealth Avenue
1144 Commonwealth Avenue
Boston, MA 02134
461 MASSACHUSETTS AVENUE
461 Massachusetts Ave
Boston, MA 02118
The Harvey
50 Hood Park Drive
Boston, MA 02129
CityView at Longwood
75 St Alphonsus St
Boston, MA 02120
West Square
320 D St
Boston, MA 02127
HUB 25
25 Morrissey Blvd
Boston, MA 02125

Similar Pages

Boston 1 BedroomsBoston 2 Bedrooms
Boston Apartments with ParkingBoston Pet Friendly Places
Boston Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Cambridge, MAQuincy, MALowell, MAWorcester, MA
Providence, RIBrookline, MAFramingham, MAWaltham, MA
Somerville, MAManchester, NHMalden, MAMedford, MA

Nearby Neighborhoods

AllstonSouth EndFenway Kenmore Audubon Circle Longwood
D Street West BroadwayBack BayDowntown Boston
Columbia PointLower Roxbury

Apartments Near Colleges

Berklee College of MusicBoston University
Bunker Hill Community CollegeEmerson College
Emmanuel College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity