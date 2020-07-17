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5 Jerome St.
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5 Jerome St.

5 Jerome Street · (617) 980-9287
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Location

5 Jerome Street, Boston, MA 02125
Uphams Corner - Jones Hill

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Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
YOU HAVE TO SEE THIS AMAZING 3 BED 1 BATH APARTMENT ON JEROME STREET THAT FEATURES A MODERN KITCHEN AS WELL AS 3 GOOD SIZE BEDROOMS, GENEROUS CLOSET SPACE, LARGE LIVING ROOM, MODERN BATHROOM, SUNNY AND BRIGHT WINDOWS WITH EASY ACCESS TO PUBLIC TRANSPORTATION VIA THE BUS LINE WHICH CAN TAKE YOU IN EITHER DIRECTION TO THE ORANGE OR RED LINES OF THE MBTA TRANSIT SYSTEM. THIS APARTMENT IS SITUATED IN THE WELL SOUGHT AFTER UPHAMS CORNER AREA OF DORCHESTER WHICH OFFERS MANY AREA AMENITIES. BOTH CATS AND DOGS ARE NEGOTIABLE PENDING OWNER APPROVAL.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5 Jerome St. have any available units?
5 Jerome St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boston, MA.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
Is 5 Jerome St. currently offering any rent specials?
5 Jerome St. is not currently offering any rent specials.
Is 5 Jerome St. pet-friendly?
Yes, 5 Jerome St. is pet friendly.
Does 5 Jerome St. offer parking?
No, 5 Jerome St. does not offer parking.
Does 5 Jerome St. have units with washers and dryers?
No, 5 Jerome St. does not offer units with in unit laundry.
Does 5 Jerome St. have a pool?
No, 5 Jerome St. does not have a pool.
Does 5 Jerome St. have accessible units?
No, 5 Jerome St. does not have accessible units.
Does 5 Jerome St. have units with dishwashers?
No, 5 Jerome St. does not have units with dishwashers.
Does 5 Jerome St. have units with air conditioning?
No, 5 Jerome St. does not have units with air conditioning.
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