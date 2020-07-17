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120 West 7th St.
Last updated July 6 2020 at 8:28 AM

120 West 7th St.

120 West Seventh Street · (617) 999-0597
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Location

120 West Seventh Street, Boston, MA 02127
D Street - West Broadway

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,500

2 Bed · 2 Bath · 1025 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
elevator
on-site laundry
parking
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 120 West 7th St. have any available units?
120 West 7th St. has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 120 West 7th St. have?
Some of 120 West 7th St.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 120 West 7th St. currently offering any rent specials?
120 West 7th St. is not currently offering any rent specials.
Is 120 West 7th St. pet-friendly?
No, 120 West 7th St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 120 West 7th St. offer parking?
Yes, 120 West 7th St. offers parking.
Does 120 West 7th St. have units with washers and dryers?
No, 120 West 7th St. does not offer units with in unit laundry.
Does 120 West 7th St. have a pool?
No, 120 West 7th St. does not have a pool.
Does 120 West 7th St. have accessible units?
No, 120 West 7th St. does not have accessible units.
Does 120 West 7th St. have units with dishwashers?
Yes, 120 West 7th St. has units with dishwashers.
Interested in 120 West 7th St.?
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