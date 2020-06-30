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8145 Railroad Road
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8145 Railroad Road

8145 Railroad Road · No Longer Available
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Location

8145 Railroad Road, Indianapolis, IN 46217
Hill Valley

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
garage
recently renovated
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8145 Railroad Road have any available units?
8145 Railroad Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
What amenities does 8145 Railroad Road have?
Some of 8145 Railroad Road's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8145 Railroad Road currently offering any rent specials?
8145 Railroad Road is not currently offering any rent specials.
Is 8145 Railroad Road pet-friendly?
No, 8145 Railroad Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Indianapolis.
Does 8145 Railroad Road offer parking?
Yes, 8145 Railroad Road offers parking.
Does 8145 Railroad Road have units with washers and dryers?
No, 8145 Railroad Road does not offer units with in unit laundry.
Does 8145 Railroad Road have a pool?
No, 8145 Railroad Road does not have a pool.
Does 8145 Railroad Road have accessible units?
No, 8145 Railroad Road does not have accessible units.
Does 8145 Railroad Road have units with dishwashers?
No, 8145 Railroad Road does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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