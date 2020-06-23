All apartments in Indianapolis
Find more places like 7271 Rooses Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Indianapolis, IN
/
7271 Rooses Drive
Last updated May 12 2020 at 4:29 AM

7271 Rooses Drive

7271 Rooses Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Indianapolis
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

7271 Rooses Drive, Indianapolis, IN 46217
Glenn's Valley

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
pool table
garage
THIS ONE IS A SHOW STOPPER!! YOU WILL ABSOLUTELY BE BLOWN AWAY BY ALL OF THE INCREDIBLE UPDATES IN THIS EXECUTIVE STYLE #6 BR CUSTOM ALL BRICK HOME/W NEWLY FINISHED BASEMENT! QUALITY & CRAFTSMANSHIP ABOUND! FANTASTIC CUSTOM COMMUNITY & IDEAL LOCATION! MAIN LEVEL MASTER SUITE/TILED WALK IN SHOWER/SEP TUB-LAUNDRY NEARBY. OPEN & AIRY FLOOR PLAN W/A TOWERING 2 STORY GREAT ROOM! KITCHEN IS UPDATED & OVERLOOKS GR & DINING AREA! THE CUSTOM OFFICE HAS CALIFORNIA CLOSET DESIGN & IS BEYOND COMPARE! 3 BEDROOMS UP-PLUS A HUGE FITNESS AREA (14x30). WAIT TIL YOU SEE THE LOWER LEVEL-COMPLETE WITH GRANITE BAR, REC AREA W/POOL TABLE, GAME AREA, FAMILY ROOM W/SURROUND SOUND & 2 MORE BR'S & STYLISH BATH!! THIS LOT IS BREATHTAKING & THE DECK-WELL WOW!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7271 Rooses Drive have any available units?
7271 Rooses Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
What amenities does 7271 Rooses Drive have?
Some of 7271 Rooses Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7271 Rooses Drive currently offering any rent specials?
7271 Rooses Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7271 Rooses Drive pet-friendly?
No, 7271 Rooses Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Indianapolis.
Does 7271 Rooses Drive offer parking?
Yes, 7271 Rooses Drive offers parking.
Does 7271 Rooses Drive have units with washers and dryers?
No, 7271 Rooses Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7271 Rooses Drive have a pool?
No, 7271 Rooses Drive does not have a pool.
Does 7271 Rooses Drive have accessible units?
No, 7271 Rooses Drive does not have accessible units.
Does 7271 Rooses Drive have units with dishwashers?
Yes, 7271 Rooses Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Helpful Articles
How Much Does the Average Utility Bill Cost for Renters
11 Questions to Ask Potential Roommates
Top 10 Tips for Saving on Rent
Moving Costs: What You Need to Know to Budget Your Move
How to Rent an Apartment Out of State
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Ivy Knoll Apartments
5707 Ivy Knoll Dr
Indianapolis, IN 46250
College Courts of Nora
9301 Yale Dr
Indianapolis, IN 46240
West Park
1225 West Park Way
Indianapolis, IN 46214
Ashford Georgetown
5810 Sebring Dr
Indianapolis, IN 46254
Pinnex
931 Fletcher Ave
Indianapolis, IN 46203
Monon Lofts
1122 E 16th St
Indianapolis, IN 46202
Circa
617 North College Ave
Indianapolis, IN 46204
Ashton Pointe Apartments of Indianapolis
42 N Lawndale Ave
Indianapolis, IN 46224

Similar Pages

Indianapolis 1 BedroomsIndianapolis 2 Bedrooms
Indianapolis Apartments with ParkingIndianapolis Pet Friendly Places
Indianapolis Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Bloomington, INCarmel, INGreenwood, INFishers, IN
Noblesville, INMuncie, INColumbus, INLawrence, IN
Plainfield, INLafayette, INBrownsburg, INWestfield, IN

Nearby Neighborhoods

Downtown IndianapolisEastsideChapel Hill Ben Davis
St. Vincent GreenbriarSnacks Guion CreekSouth Perry
Near EastsideCrooked Creek

Apartments Near Colleges

University of IndianapolisMarian University
Indiana University-Purdue University-IndianapolisButler University
Ivy Tech Community College