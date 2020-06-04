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Indianapolis, IN
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5390 Lakeside Manor Drive
Last updated March 24 2019 at 11:43 PM

5390 Lakeside Manor Drive

5390 Lakeside Manor Drive · No Longer Available
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Location

5390 Lakeside Manor Drive, Indianapolis, IN 46254
North High School

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
pet friendly
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
accepts section 8
on-site laundry
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
ABSOLUTELY BEAUTIFUL 4 BEDROOM 2.5 BATHROOM TWO STORY BRICK FRONT HOME NESTLED ON A CUL-DE-SAC! LOVELY VIEW OF THE LAKE. MASTER SUITE WITH WALK-IN CLOSET AND PRIVATE BATHROOM AS WELL AS THE 3 ADDITIONAL BEDROOMS AND FULL TUB/SHOWER COMBO BATHROOM ARE ON THE SECOND LEVEL. THE MAIN LEVEL FEATURES A LARGE LIVING ROOM WITH A WONDERFUL RED BRICK WOOD BURNING FIREPLACE, AND THE EAT-IN KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, PANTRY AND ALL APPLIANCES INCLUDED. FROM YOUR KITCHEN, SLIDING GLASS DOORS OPEN TO THE PATIO BOASTING WONDERFUL UNOBSTRUCTED VIEWS OF THE POND. THE LAUNDRY ROOM WITH FULL SIZE WASHER/DRYER HOOK UP AND HALF BATHROOM ARE LOCATED OFF THE KITCHEN ON THE MAIN LEVEL. ATTACHED 2 CAR GARAGE WITH REMOTES. ENJOY GREAT TIMES WITH FAMILY AND FRIENDS IN THIS AMAZING HOME!

LESS THAN 25 MINUTES FROM DOWNTOWN INDY WITH GREAT SHOPPING, DINING, ENTERTAINMENT AND MORE!

THIS PROPERTY IS NOT AVAILABLE FOR SECTION 8.

Rental Terms: Rent: $1,325, Application Fee: $50, Available Now

Pet Policy: Cats allowed, Dogs allowed
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5390 Lakeside Manor Drive have any available units?
5390 Lakeside Manor Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
What amenities does 5390 Lakeside Manor Drive have?
Some of 5390 Lakeside Manor Drive's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5390 Lakeside Manor Drive currently offering any rent specials?
5390 Lakeside Manor Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5390 Lakeside Manor Drive pet-friendly?
Yes, 5390 Lakeside Manor Drive is pet friendly.
Does 5390 Lakeside Manor Drive offer parking?
Yes, 5390 Lakeside Manor Drive offers parking.
Does 5390 Lakeside Manor Drive have units with washers and dryers?
No, 5390 Lakeside Manor Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5390 Lakeside Manor Drive have a pool?
No, 5390 Lakeside Manor Drive does not have a pool.
Does 5390 Lakeside Manor Drive have accessible units?
No, 5390 Lakeside Manor Drive does not have accessible units.
Does 5390 Lakeside Manor Drive have units with dishwashers?
No, 5390 Lakeside Manor Drive does not have units with dishwashers.
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