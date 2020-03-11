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1840 Koefoot Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1840 Koefoot Drive

1840 Koefoot Drive · No Longer Available
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Location

1840 Koefoot Drive, Indianapolis, IN 46214
Chapel Hill - Ben Davis

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
walk in closets
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
accepts section 8
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
LOVELY 3 BEDROOM 2 BATHROOM BRICK FRONT RANCH SYTLE HOME LOCATED ON THE WESTSIDE OF INDY! WONDERFUL OPEN CONCEPT FLOOR PLAN OPENING TO THE GREAT ROOM WITH VAULTED CEILING, CEILING FAN AND WOOD BURNING FIREPLACE FOR COZY NIGHTS AND RELAXATION. LARGE MASTER SUITE WITH FULL BATHROOM AND WALK IN CLOSET. THE ADDITIONAL TWO BEDROOMS SHARE THE SECOND FULL TUB/SHOWER COMBO BATHROOM. LARGE EAT-IN KITCHEN WITH LOTS OF CABINETRY AND COUNTERTOP SPACE, PANTRY AND ALL APPLIANCES INCLUDED! ATTACHED TWO CAR GARAGE, BIG FENCED IN BACKYARD AND DECK TO ENJOY BARBECUES AND GOOD TIMES WITH FAMILY AND FRIENDS THROUGHOUT THE SEASONS. NEAR BEN DAVIS HIGH SCHOOL, CLOSE TO INTERSTATE ACCESS, CLOSE TO PARKS AND LESS THAN 25 MINUTES TO DOWNTOWN INDY WITH GREAT SHOPPING, DINING, ENTERTAINMENT AND ALL THE CITY HAS TO OFFER!

ALL ELECTRIC HOME.

WAYNE TOWNSHIP.

THIS PROPERTY IS NOT AVAILABLE FOR SECTION 8.

Rental Terms: Rent: $1,225, Application Fee: $50, Available 4/8/19

Pet Policy: Cats allowed, Small dogs allowed
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1840 Koefoot Drive have any available units?
1840 Koefoot Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
What amenities does 1840 Koefoot Drive have?
Some of 1840 Koefoot Drive's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1840 Koefoot Drive currently offering any rent specials?
1840 Koefoot Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1840 Koefoot Drive pet-friendly?
Yes, 1840 Koefoot Drive is pet friendly.
Does 1840 Koefoot Drive offer parking?
Yes, 1840 Koefoot Drive offers parking.
Does 1840 Koefoot Drive have units with washers and dryers?
No, 1840 Koefoot Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1840 Koefoot Drive have a pool?
No, 1840 Koefoot Drive does not have a pool.
Does 1840 Koefoot Drive have accessible units?
No, 1840 Koefoot Drive does not have accessible units.
Does 1840 Koefoot Drive have units with dishwashers?
No, 1840 Koefoot Drive does not have units with dishwashers.
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