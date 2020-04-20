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2847 Henley Lane
Last updated June 20 2020 at 7:14 AM

2847 Henley Lane

2847 Henley Lane · (630) 442-4411
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Location

2847 Henley Lane, Naperville, IL 60540

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,575

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4 Bed · 3 Bath · 1910 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
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recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2847 Henley Lane have any available units?
2847 Henley Lane has a unit available for $2,575 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2847 Henley Lane have?
Some of 2847 Henley Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2847 Henley Lane currently offering any rent specials?
2847 Henley Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 2847 Henley Lane pet-friendly?
No, 2847 Henley Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naperville.
Does 2847 Henley Lane offer parking?
Yes, 2847 Henley Lane does offer parking.
Does 2847 Henley Lane have units with washers and dryers?
Yes, 2847 Henley Lane offers units with in unit laundry.
Does 2847 Henley Lane have a pool?
No, 2847 Henley Lane does not have a pool.
Does 2847 Henley Lane have accessible units?
No, 2847 Henley Lane does not have accessible units.
Does 2847 Henley Lane have units with dishwashers?
Yes, 2847 Henley Lane has units with dishwashers.
Does 2847 Henley Lane have units with air conditioning?
Yes, 2847 Henley Lane has units with air conditioning.
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