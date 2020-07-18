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8408 South Colfax Avenue
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8408 South Colfax Avenue

8408 South Colfax Avenue · (773) 964-5661
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Location

8408 South Colfax Avenue, Chicago, IL 60617
South Chicago

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,300

3 Bed · 2 Bath · 1500 sqft

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8408 South Colfax Avenue have any available units?
8408 South Colfax Avenue has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
Is 8408 South Colfax Avenue currently offering any rent specials?
8408 South Colfax Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8408 South Colfax Avenue pet-friendly?
No, 8408 South Colfax Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 8408 South Colfax Avenue offer parking?
No, 8408 South Colfax Avenue does not offer parking.
Does 8408 South Colfax Avenue have units with washers and dryers?
No, 8408 South Colfax Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 8408 South Colfax Avenue have a pool?
No, 8408 South Colfax Avenue does not have a pool.
Does 8408 South Colfax Avenue have accessible units?
No, 8408 South Colfax Avenue does not have accessible units.
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No, 8408 South Colfax Avenue does not have units with dishwashers.
Does 8408 South Colfax Avenue have units with air conditioning?
No, 8408 South Colfax Avenue does not have units with air conditioning.
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