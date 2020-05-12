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1843 South CARPENTER Street
Last updated April 20 2020 at 12:45 AM

1843 South CARPENTER Street

1843 South Carpenter Street · (312) 719-1100
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Location

1843 South Carpenter Street, Chicago, IL 60608
Lower West Side

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INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 2M · Avail. now

$1,050

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Studio · 1 Bath · 400 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
oven
refrigerator
Unit Amenities
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1843 South CARPENTER Street have any available units?
1843 South CARPENTER Street has a unit available for $1,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1843 South CARPENTER Street have?
Some of 1843 South CARPENTER Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1843 South CARPENTER Street currently offering any rent specials?
1843 South CARPENTER Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1843 South CARPENTER Street pet-friendly?
No, 1843 South CARPENTER Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1843 South CARPENTER Street offer parking?
No, 1843 South CARPENTER Street does not offer parking.
Does 1843 South CARPENTER Street have units with washers and dryers?
No, 1843 South CARPENTER Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1843 South CARPENTER Street have a pool?
No, 1843 South CARPENTER Street does not have a pool.
Does 1843 South CARPENTER Street have accessible units?
No, 1843 South CARPENTER Street does not have accessible units.
Does 1843 South CARPENTER Street have units with dishwashers?
No, 1843 South CARPENTER Street does not have units with dishwashers.
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