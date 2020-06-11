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Sandy Springs, GA
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1160 WINDSOR Parkway
Last updated November 3 2019 at 7:07 AM

1160 WINDSOR Parkway

1160 Windsor Parkway Northeast · No Longer Available
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Location

1160 Windsor Parkway Northeast, Sandy Springs, GA 30319
Lynwood Park

Amenities

patio / balcony
dishwasher
fireplace
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1160 WINDSOR Parkway have any available units?
1160 WINDSOR Parkway doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sandy Springs, GA.
What amenities does 1160 WINDSOR Parkway have?
Some of 1160 WINDSOR Parkway's amenities include patio / balcony, dishwasher, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1160 WINDSOR Parkway currently offering any rent specials?
1160 WINDSOR Parkway is not currently offering any rent specials.
Is 1160 WINDSOR Parkway pet-friendly?
No, 1160 WINDSOR Parkway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sandy Springs.
Does 1160 WINDSOR Parkway offer parking?
No, 1160 WINDSOR Parkway does not offer parking.
Does 1160 WINDSOR Parkway have units with washers and dryers?
No, 1160 WINDSOR Parkway does not offer units with in unit laundry.
Does 1160 WINDSOR Parkway have a pool?
No, 1160 WINDSOR Parkway does not have a pool.
Does 1160 WINDSOR Parkway have accessible units?
No, 1160 WINDSOR Parkway does not have accessible units.
Does 1160 WINDSOR Parkway have units with dishwashers?
Yes, 1160 WINDSOR Parkway has units with dishwashers.
Does 1160 WINDSOR Parkway have units with air conditioning?
No, 1160 WINDSOR Parkway does not have units with air conditioning.
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