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853 Myrtle St Ne
Last updated January 30 2020 at 8:09 AM

853 Myrtle St Ne

853 Myrtle Street Northeast · No Longer Available
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Location

853 Myrtle Street Northeast, Atlanta, GA 30308
Midtown

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 853 Myrtle St Ne have any available units?
853 Myrtle St Ne doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 853 Myrtle St Ne have?
Some of 853 Myrtle St Ne's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 853 Myrtle St Ne currently offering any rent specials?
853 Myrtle St Ne is not currently offering any rent specials.
Is 853 Myrtle St Ne pet-friendly?
Yes, 853 Myrtle St Ne is pet friendly.
Does 853 Myrtle St Ne offer parking?
Yes, 853 Myrtle St Ne offers parking.
Does 853 Myrtle St Ne have units with washers and dryers?
Yes, 853 Myrtle St Ne offers units with in unit laundry.
Does 853 Myrtle St Ne have a pool?
No, 853 Myrtle St Ne does not have a pool.
Does 853 Myrtle St Ne have accessible units?
No, 853 Myrtle St Ne does not have accessible units.
Does 853 Myrtle St Ne have units with dishwashers?
Yes, 853 Myrtle St Ne has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
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