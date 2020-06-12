853 Myrtle St Ne

Amenities
THIS APARTMENT IS PERFECT FOR A COUPLE OR SINGLE PERSON! IT IS SAFE AND SECURE!
FRONT ROOM HAS FOUR WINDOWS ONE IS CUT LEADED GLASS THAT PUTS A RAINBOW ON THE FLOOR DURING AFTERNOON SUNSHINE AND ONE OF THE OTHER WINDOWS IS 6X6 FEET!
WE ARE SO CLOSE TO PIEDMONT PARK, ALL THE VENUES, RESTAURANTS, SHOPS AND STORES!
THE ENTIRE APARTMENT HAS BEEN THOROUGHLY PAINTED, CEILINGS, TRIM, AND WALLS.
1ST ROOM 15X 14 HUGE FRENCH DOORS LEAD TO 2ND ROOM
2ND ROOM 13X 13
3RD ROOM 11X9 COULD BE USED AS HOME OFFICE OR 3rd BEDROOM, OR DINING AREA
LIVING ROOM 17X18
KITCHEN 8X10
OVER 1000 SQ FT
HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT
LOFTY TOWERING HIGH CEILINGS
MANY WINDOWS LIGHT &BRIGHT
CEILING FANS THROUGHOUT
HUGE CLOSETS ONE IS 14' X 3'
ENORMOUS FRONT PORCH 13W X 37
BACK PORCH 4 X 22
AIR-CONDITIONING/ CENTRAL HEAT
WASHER/DRYER INCLUDED
DISHWASHER/GARBAGE DISPOSAL
OFF STREET PARKING
SECURITY LIGHTING
MANY EXTRAS A MUST TO SEE
CONVENIENTLY LOCATED NEAR PIEDMONT PARK
EASY SHOW CALL Howard 404-931-5398