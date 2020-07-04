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685 Bonaventure Ave Ne
Last updated March 27 2020 at 5:38 AM

685 Bonaventure Ave Ne

685 Bonaventure Avenue Northeast · No Longer Available
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Location

685 Bonaventure Avenue Northeast, Atlanta, GA 30306
Poncey-Highland

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 685 Bonaventure Ave Ne have any available units?
685 Bonaventure Ave Ne doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 685 Bonaventure Ave Ne have?
Some of 685 Bonaventure Ave Ne's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 685 Bonaventure Ave Ne currently offering any rent specials?
685 Bonaventure Ave Ne is not currently offering any rent specials.
Is 685 Bonaventure Ave Ne pet-friendly?
Yes, 685 Bonaventure Ave Ne is pet friendly.
Does 685 Bonaventure Ave Ne offer parking?
Yes, 685 Bonaventure Ave Ne offers parking.
Does 685 Bonaventure Ave Ne have units with washers and dryers?
No, 685 Bonaventure Ave Ne does not offer units with in unit laundry.
Does 685 Bonaventure Ave Ne have a pool?
No, 685 Bonaventure Ave Ne does not have a pool.
Does 685 Bonaventure Ave Ne have accessible units?
No, 685 Bonaventure Ave Ne does not have accessible units.
Does 685 Bonaventure Ave Ne have units with dishwashers?
Yes, 685 Bonaventure Ave Ne has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
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