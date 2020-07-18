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4516 S Clark Ave
Last updated July 17 2020 at 10:49 AM

4516 S Clark Ave

4516 South Clark Avenue · (813) 629-4663
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Location

4516 South Clark Avenue, Tampa, FL 33611
Fairoaks Manhattan Manor

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 4516 S Clark Ave · Avail. now

$2,400

3 Bed · 2 Bath · 1250 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
carport
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
in unit laundry
microwave
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
carport
parking
media room
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CALL TOM MAY AT 813 629 4663

(RLNE3193153)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4516 S Clark Ave have any available units?
4516 S Clark Ave has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
What amenities does 4516 S Clark Ave have?
Some of 4516 S Clark Ave's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4516 S Clark Ave currently offering any rent specials?
4516 S Clark Ave is not currently offering any rent specials.
Is 4516 S Clark Ave pet-friendly?
Yes, 4516 S Clark Ave is pet friendly.
Does 4516 S Clark Ave offer parking?
Yes, 4516 S Clark Ave offers parking.
Does 4516 S Clark Ave have units with washers and dryers?
Yes, 4516 S Clark Ave offers units with in unit laundry.
Does 4516 S Clark Ave have a pool?
No, 4516 S Clark Ave does not have a pool.
Does 4516 S Clark Ave have accessible units?
No, 4516 S Clark Ave does not have accessible units.
Does 4516 S Clark Ave have units with dishwashers?
Yes, 4516 S Clark Ave has units with dishwashers.
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