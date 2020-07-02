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4427 W Montgomery Ave
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4427 W Montgomery Ave

4427 W Montgomery Ave · No Longer Available
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Location

4427 W Montgomery Ave, Tampa, FL 33616
Sun Bay South

Amenities

w/d hookup
pet friendly
carport
Unit Amenities
w/d hookup
Property Amenities
carport
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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4427 MONTGOMERY ST. TAMPA, FL 33616

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4427 W Montgomery Ave have any available units?
4427 W Montgomery Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tampa, FL.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
Is 4427 W Montgomery Ave currently offering any rent specials?
4427 W Montgomery Ave is not currently offering any rent specials.
Is 4427 W Montgomery Ave pet-friendly?
Yes, 4427 W Montgomery Ave is pet friendly.
Does 4427 W Montgomery Ave offer parking?
Yes, 4427 W Montgomery Ave offers parking.
Does 4427 W Montgomery Ave have units with washers and dryers?
No, 4427 W Montgomery Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 4427 W Montgomery Ave have a pool?
No, 4427 W Montgomery Ave does not have a pool.
Does 4427 W Montgomery Ave have accessible units?
No, 4427 W Montgomery Ave does not have accessible units.
Does 4427 W Montgomery Ave have units with dishwashers?
No, 4427 W Montgomery Ave does not have units with dishwashers.
Does 4427 W Montgomery Ave have units with air conditioning?
No, 4427 W Montgomery Ave does not have units with air conditioning.
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