All apartments in Tampa
Find more places like 1927 W Busch Blvd.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Tampa, FL
/
1927 W Busch Blvd
Last updated April 12 2019 at 8:53 AM

1927 W Busch Blvd

1927 West Busch Boulevard · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Tampa
See all
Forest Hills
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

1927 West Busch Boulevard, Tampa, FL 33612
Forest Hills

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
A 3 BEDROOM 3 BATHROOM TOWN HOME ABOUT 1600 SQFT FOR RENT RIGHT OFF OF BUSCH BLVD. THIS PROPERTY HAS A NEWLY REMODELED KITCHEN, STAINLESS STEEL APPLIANCES, DISHWASHER, STOVE, OVEN MICROWAVE, FRIDGE AND FREEZER. THIS PROPERTY HAS HARD WOOD FLOORING AND GRANITE COUNTERTOPS. IT IS NEWER CONSTRUCTION WITH A NEW AC UNIT, NEW WATER HEATER, GREAT LOCATION. THIS PROPERTY HAS PLENTY OF STORAGE SPACE. 3 BEDROOMS UPSTAIRS. HAS MASTER BEDROOM AND BATHROOM WITH A LARGE CLOSET FOR PLENTY OF STORAGE. THIS PROPERTY IS A NEWER CONSTRUCTION HOME AND WILL NOT LAST LONG

Call me if you have any questions

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1927 W Busch Blvd have any available units?
1927 W Busch Blvd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tampa, FL.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
What amenities does 1927 W Busch Blvd have?
Some of 1927 W Busch Blvd's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1927 W Busch Blvd currently offering any rent specials?
1927 W Busch Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 1927 W Busch Blvd pet-friendly?
No, 1927 W Busch Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tampa.
Does 1927 W Busch Blvd offer parking?
No, 1927 W Busch Blvd does not offer parking.
Does 1927 W Busch Blvd have units with washers and dryers?
No, 1927 W Busch Blvd does not offer units with in unit laundry.
Does 1927 W Busch Blvd have a pool?
No, 1927 W Busch Blvd does not have a pool.
Does 1927 W Busch Blvd have accessible units?
No, 1927 W Busch Blvd does not have accessible units.
Does 1927 W Busch Blvd have units with dishwashers?
Yes, 1927 W Busch Blvd has units with dishwashers.
Helpful Articles
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Haven at Waters Edge
8415 N Armenia Ave
Tampa, FL 33604
The Place at Davis Islands
411 Danube Avenue
Tampa, FL 33606
Legend Oaks
4714 N Habana Ave
Tampa, FL 33614
The Slade at Channelside
1190 E Washington St
Tampa, FL 33602
Innovo Living on Waters
8421 Del Lago Cir
Tampa, FL 33614
Tuscany Bay
12065 Tuscany Bay Dr
Tampa, FL 33626
Mezzo at Tampa Palms
15210 Amberly Dr
Tampa, FL 33647
Bowery Bayside
6301 S West Shore Blvd
Tampa, FL 33616

Similar Pages

Tampa 1 BedroomsTampa 2 Bedrooms
Tampa Dog Friendly ApartmentsTampa Pet Friendly Places
Tampa Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

St. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FL
Lakeland, FLSarasota, FLRiverview, FLLargo, FL
Palm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FL

Nearby Neighborhoods

Sun Bay SouthTampa PalmsLowry Park North
Channel DistrictWest MeadowsOld Seminole Heights
Carver City Lincoln GardensBayside West

Apartments Near Colleges

University of South Florida-Main CampusAltierus Career College-Tampa
Erwin Technical CollegeUltimate Medical Academy-Tampa
Hillsborough Community College