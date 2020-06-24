1927 W Busch Blvd

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A 3 BEDROOM 3 BATHROOM TOWN HOME ABOUT 1600 SQFT FOR RENT RIGHT OFF OF BUSCH BLVD. THIS PROPERTY HAS A NEWLY REMODELED KITCHEN, STAINLESS STEEL APPLIANCES, DISHWASHER, STOVE, OVEN MICROWAVE, FRIDGE AND FREEZER. THIS PROPERTY HAS HARD WOOD FLOORING AND GRANITE COUNTERTOPS. IT IS NEWER CONSTRUCTION WITH A NEW AC UNIT, NEW WATER HEATER, GREAT LOCATION. THIS PROPERTY HAS PLENTY OF STORAGE SPACE. 3 BEDROOMS UPSTAIRS. HAS MASTER BEDROOM AND BATHROOM WITH A LARGE CLOSET FOR PLENTY OF STORAGE. THIS PROPERTY IS A NEWER CONSTRUCTION HOME AND WILL NOT LAST LONG
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