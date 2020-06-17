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Tamarac, FL
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8010 N Nob Hill Rd
Last updated June 1 2020 at 2:37 AM

8010 N Nob Hill Rd

8010 Northwest 100th Avenue · (954) 740-4004
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Location

8010 Northwest 100th Avenue, Tamarac, FL 33321
Westwood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 105 · Avail. now

$1,600

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8010 N Nob Hill Rd have any available units?
8010 N Nob Hill Rd has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8010 N Nob Hill Rd have?
Some of 8010 N Nob Hill Rd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8010 N Nob Hill Rd currently offering any rent specials?
8010 N Nob Hill Rd isn't currently offering any rent specials.
Is 8010 N Nob Hill Rd pet-friendly?
No, 8010 N Nob Hill Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tamarac.
Does 8010 N Nob Hill Rd offer parking?
No, 8010 N Nob Hill Rd does not offer parking.
Does 8010 N Nob Hill Rd have units with washers and dryers?
Yes, 8010 N Nob Hill Rd offers units with in unit laundry.
Does 8010 N Nob Hill Rd have a pool?
Yes, 8010 N Nob Hill Rd has a pool.
Does 8010 N Nob Hill Rd have accessible units?
No, 8010 N Nob Hill Rd does not have accessible units.
Does 8010 N Nob Hill Rd have units with dishwashers?
Yes, 8010 N Nob Hill Rd has units with dishwashers.
Does 8010 N Nob Hill Rd have units with air conditioning?
No, 8010 N Nob Hill Rd does not have units with air conditioning.
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