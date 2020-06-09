8000 N Nob Hill Rd

Amenities
BEAUTIFUL CONDO IN LUXURY GATED COMMUNITY, ST ANDREWS. 2 BEDROOMS AND 2 BATHS, FIRST FLOOR. GERDEN VIEW CAN BE SEEN FROM BOTH BEDROOMS AND LIVING-ROOM. LIGHT & BRIGHT. SPLIT FLOOR PLAN. FRESHLY PAINTED, TILE THROUGHOUT. UPDATED KITCHEN AND BATHROOMS .NEWER FULL SIZE WASHER, DRYER AND A/C UNIT. WALK-IN CLOSET. RENT INCLUDES: WATER/SEWER, GARBAGE. AMENITIES: POOL, SPA, EXERCISE ROOM, TENNIS COURTS, PLAYGROUND, WALKING PATH. CENTRALLY LOCATED, CLOSE TO MAJOR HIGHWAYS, DINING AND SHOPPING. ALL AGES WELCOME! READY TO MOVE, 2005 CONSTRUCTION! DON'T MISS IT!!!