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Sunrise, FL
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1257 SW 149th Ln
Last updated June 6 2020 at 3:20 AM

1257 SW 149th Ln

1257 Southwest 149th Lane · (954) 568-9698 ext. 117
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Location

1257 Southwest 149th Lane, Sunrise, FL 33326
New River Estates

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,200

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4 Bed · 2 Bath · 2186 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1257 SW 149th Ln have any available units?
1257 SW 149th Ln has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1257 SW 149th Ln have?
Some of 1257 SW 149th Ln's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1257 SW 149th Ln currently offering any rent specials?
1257 SW 149th Ln isn't currently offering any rent specials.
Is 1257 SW 149th Ln pet-friendly?
No, 1257 SW 149th Ln is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sunrise.
Does 1257 SW 149th Ln offer parking?
Yes, 1257 SW 149th Ln does offer parking.
Does 1257 SW 149th Ln have units with washers and dryers?
No, 1257 SW 149th Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 1257 SW 149th Ln have a pool?
Yes, 1257 SW 149th Ln has a pool.
Does 1257 SW 149th Ln have accessible units?
No, 1257 SW 149th Ln does not have accessible units.
Does 1257 SW 149th Ln have units with dishwashers?
Yes, 1257 SW 149th Ln has units with dishwashers.
Does 1257 SW 149th Ln have units with air conditioning?
No, 1257 SW 149th Ln does not have units with air conditioning.
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