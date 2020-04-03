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Princeton, FL
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12420 SW 248 st
Last updated April 3 2020 at 1:18 PM

12420 SW 248 st

12420 Southwest 248th Street · (305) 632-2355
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Location

12420 Southwest 248th Street, Princeton, FL 33032
Princeton

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

12 Bedrooms

Unit 12 Bed · Avail. now

$12,500

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12 Bed · 6 Bath

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Amenities

patio / balcony
parking
pool
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 44 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12420 SW 248 st have any available units?
12420 SW 248 st has a unit available for $12,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 12420 SW 248 st currently offering any rent specials?
12420 SW 248 st isn't currently offering any rent specials.
Is 12420 SW 248 st pet-friendly?
No, 12420 SW 248 st is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Princeton.
Does 12420 SW 248 st offer parking?
Yes, 12420 SW 248 st does offer parking.
Does 12420 SW 248 st have units with washers and dryers?
No, 12420 SW 248 st does not offer units with in unit laundry.
Does 12420 SW 248 st have a pool?
Yes, 12420 SW 248 st has a pool.
Does 12420 SW 248 st have accessible units?
No, 12420 SW 248 st does not have accessible units.
Does 12420 SW 248 st have units with dishwashers?
No, 12420 SW 248 st does not have units with dishwashers.
Does 12420 SW 248 st have units with air conditioning?
No, 12420 SW 248 st does not have units with air conditioning.
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