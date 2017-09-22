All apartments in Pembroke Pines
Find more places like 18891 Northwest 19th Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Pembroke Pines, FL
/
18891 Northwest 19th Street
Last updated June 11 2020 at 8:46 AM

18891 Northwest 19th Street

18891 Northwest 19th Street · (954) 288-9546
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Pembroke Pines
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

18891 Northwest 19th Street, Pembroke Pines, FL 33029

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,100

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1375 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
LAKEFRONT 3/2 SINGLE FAMILY HOME IN CHAPEL TRAIL, PROFILE II SUBDIVISION. NICE OPEN FLOOR PLAN, NEUTRAL PAINTED THROUGH OUT, CERAMIC TILE IN MAIN LIVING AREAS,AND COVERED PATIO OVERLOOKING A BEAUTIFUL
LAKE. PROPERTY IS 2 HOUSES FROM THE COMMUNITY POOL AND LOCATED IN EXCELLENT SCHOOL DISTRICT. BASIC CABLE IS INCLUDED THROUGH HOA. RENTER'S INSURANCE REQUIRED. 24 HR NOTICE FOR SHOWINGS:TUESDAYS
AND FRIDAYS 5PM -6:30PM AND SATURDAYS AFTER 10:30 AM WITH APPOINTMENT ONLY. ALL ADULTS OCCUPYING PROPERTY MUST HAVE A MINIMUM OF 650 CREDIT SCORE AS PER HOA.
LAKEFRONT 3/2 SINGLE FAMILY HOME IN CHAPEL TRAIL, PROFILE II SUBDIVISION.PROPERTY IS 2 HOUSES FROM THE COMMUNITY POOL AND LOCATED IN EXCELLENT SCHOOL DISTRICT. BASIC
CABLE IS INCLUDED THROUGH HOA.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18891 Northwest 19th Street have any available units?
18891 Northwest 19th Street has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pembroke Pines, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pembroke Pines Rent Report.
What amenities does 18891 Northwest 19th Street have?
Some of 18891 Northwest 19th Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18891 Northwest 19th Street currently offering any rent specials?
18891 Northwest 19th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 18891 Northwest 19th Street pet-friendly?
No, 18891 Northwest 19th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pembroke Pines.
Does 18891 Northwest 19th Street offer parking?
Yes, 18891 Northwest 19th Street does offer parking.
Does 18891 Northwest 19th Street have units with washers and dryers?
No, 18891 Northwest 19th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 18891 Northwest 19th Street have a pool?
Yes, 18891 Northwest 19th Street has a pool.
Does 18891 Northwest 19th Street have accessible units?
No, 18891 Northwest 19th Street does not have accessible units.
Does 18891 Northwest 19th Street have units with dishwashers?
Yes, 18891 Northwest 19th Street has units with dishwashers.
Have a question for 18891 Northwest 19th Street?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Town City Center
10700 City Center Blvd
Pembroke Pines, FL 33025
The Lakes At Pembroke
9900 Sheridan St
Pembroke Pines, FL 33024
Ventura Pointe
7850 Pasadena Boulevard
Pembroke Pines, FL 33024
Camden Portofino
120 NW 108th Ter
Pembroke Pines, FL 33026
The Winston Apartments
11099 SW 5th St
Pembroke Pines, FL 33025
Altis Pembroke Gardens
500 SW 145th Ave
Pembroke Pines, FL 33027
Advenir At San Tropez
7840 NW 3rd St
Pembroke Pines, FL 33024
Harbour Cove
1600 S Hiatus Rd
Pembroke Pines, FL 33025

Similar Pages

Pembroke Pines 1 BedroomsPembroke Pines 2 Bedrooms
Pembroke Pines Apartments with ParkingPembroke Pines Pet Friendly Places
Pembroke Pines Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FL

Nearby Neighborhoods

Pembroke Lakes SouthPembroke Falls
Pembroke Pointe
Walnut Creek

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity