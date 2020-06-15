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110 Washington Ave
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110 Washington Ave

110 Washington Avenue · (786) 566-3505
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Location

110 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139
South Point

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1703 · Avail. now

$3,200

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1 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
gym
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 110 Washington Ave have any available units?
110 Washington Ave has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Beach Rent Report.
What amenities does 110 Washington Ave have?
Some of 110 Washington Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 110 Washington Ave currently offering any rent specials?
110 Washington Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 110 Washington Ave pet-friendly?
No, 110 Washington Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami Beach.
Does 110 Washington Ave offer parking?
No, 110 Washington Ave does not offer parking.
Does 110 Washington Ave have units with washers and dryers?
Yes, 110 Washington Ave offers units with in unit laundry.
Does 110 Washington Ave have a pool?
Yes, 110 Washington Ave has a pool.
Does 110 Washington Ave have accessible units?
No, 110 Washington Ave does not have accessible units.
Does 110 Washington Ave have units with dishwashers?
Yes, 110 Washington Ave has units with dishwashers.
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