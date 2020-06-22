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Kendall, FL
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7064 SW 114 PL
Last updated June 12 2020 at 4:38 AM

7064 SW 114 PL

7064 Southwest 114th Place · (786) 547-2705
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Location

7064 Southwest 114th Place, Kendall, FL 33173
Snapper Creek

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit B · Avail. now

$2,000

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2 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
playground
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 1
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7064 SW 114 PL have any available units?
7064 SW 114 PL has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7064 SW 114 PL have?
Some of 7064 SW 114 PL's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7064 SW 114 PL currently offering any rent specials?
7064 SW 114 PL isn't currently offering any rent specials.
Is 7064 SW 114 PL pet-friendly?
Yes, 7064 SW 114 PL is pet friendly.
Does 7064 SW 114 PL offer parking?
No, 7064 SW 114 PL does not offer parking.
Does 7064 SW 114 PL have units with washers and dryers?
Yes, 7064 SW 114 PL offers units with in unit laundry.
Does 7064 SW 114 PL have a pool?
Yes, 7064 SW 114 PL has a pool.
Does 7064 SW 114 PL have accessible units?
No, 7064 SW 114 PL does not have accessible units.
Does 7064 SW 114 PL have units with dishwashers?
Yes, 7064 SW 114 PL has units with dishwashers.
Does 7064 SW 114 PL have units with air conditioning?
No, 7064 SW 114 PL does not have units with air conditioning.
Have a question for 7064 SW 114 PL?
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