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400 TROUT RIVER DR
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

400 TROUT RIVER DR

400 Trout River Drive · No Longer Available
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Location

400 Trout River Drive, Jacksonville, FL 32208
Panama Park

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
fireplace
range
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
garage
****GREAT VALUE FOR THIS FULLY REMODELED 2 STORY SINGLE FAMILY RENTAL HOME WITH VIEWS OF THE TROUT RIVER*** PLENTY OF SPACE WITH 3 BEDROOMS, 2.5 BATHROOMS & 1 CAR GARAGE. OPEN FLOOR PLAN WITH HIGH CEILINGS,LARGE KITCHEN CABINETS & FIREPLACE. FRESHLY PAINTED INSIDE & OUTSIDE WITH LAMINATE FLOORS IN ALL 3 BEDROOMS & TILED FLOORS IN KITCHEN, LIVING ROOM, DINING ROOM & BATHROOMS. FENCED CORNER LOT & NO HOA RESTRICTIONS. BEATIFUL VIEWS OF THE TROUT RIVER IN FRONT OF HOUSE. CONVENIENTLY LOCATED MINUTES FROM I-95 & DOWNTONW. ALSO A SHORT DRIVE TO JAX AIRPORT, JACKSONVILLE ZOO & PORT OF JACKSONVILLE. PERFECT FOR A FAMILY LOOKING FOR MORE SPACE & PRIVACY. SEE ALL PICTURES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 400 TROUT RIVER DR have any available units?
400 TROUT RIVER DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 400 TROUT RIVER DR have?
Some of 400 TROUT RIVER DR's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 400 TROUT RIVER DR currently offering any rent specials?
400 TROUT RIVER DR is not currently offering any rent specials.
Is 400 TROUT RIVER DR pet-friendly?
No, 400 TROUT RIVER DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville.
Does 400 TROUT RIVER DR offer parking?
Yes, 400 TROUT RIVER DR offers parking.
Does 400 TROUT RIVER DR have units with washers and dryers?
No, 400 TROUT RIVER DR does not offer units with in unit laundry.
Does 400 TROUT RIVER DR have a pool?
No, 400 TROUT RIVER DR does not have a pool.
Does 400 TROUT RIVER DR have accessible units?
No, 400 TROUT RIVER DR does not have accessible units.
Does 400 TROUT RIVER DR have units with dishwashers?
No, 400 TROUT RIVER DR does not have units with dishwashers.
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