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Jacksonville, FL
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13057 HARBORTON DR
Last updated November 30 2019 at 5:10 PM

13057 HARBORTON DR

13057 Harborton Drive · No Longer Available
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Location

13057 Harborton Drive, Jacksonville, FL 32224

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
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pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13057 HARBORTON DR have any available units?
13057 HARBORTON DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 13057 HARBORTON DR have?
Some of 13057 HARBORTON DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13057 HARBORTON DR currently offering any rent specials?
13057 HARBORTON DR is not currently offering any rent specials.
Is 13057 HARBORTON DR pet-friendly?
Yes, 13057 HARBORTON DR is pet friendly.
Does 13057 HARBORTON DR offer parking?
Yes, 13057 HARBORTON DR offers parking.
Does 13057 HARBORTON DR have units with washers and dryers?
Yes, 13057 HARBORTON DR offers units with in unit laundry.
Does 13057 HARBORTON DR have a pool?
Yes, 13057 HARBORTON DR has a pool.
Does 13057 HARBORTON DR have accessible units?
No, 13057 HARBORTON DR does not have accessible units.
Does 13057 HARBORTON DR have units with dishwashers?
Yes, 13057 HARBORTON DR has units with dishwashers.
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