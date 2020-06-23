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Jacksonville, FL
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12111 BRIGHTMORE WAY
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

12111 BRIGHTMORE WAY

12111 Brightmore Way · No Longer Available
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Location

12111 Brightmore Way, Jacksonville, FL 32246
Sandalwood

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
bbq/grill
HAWKINS COVE COMMUNITY. ONLY 6.5 MILES TO BE WALKING ON THE BEACH. LOTS OF NEARBY SHOPPING AS WELL AS QUICK ACCESS TO MAJOR ROADS. NICE HOME AT A GREAT PRICE! COVERED ENTRY, FOYER, FORMAL DINING ROOM, LAMINATE WOOD FLOORING THROUGHOUT (NO CARPET), KITCHEN WITH 42 INCH CABINETS, ALL APPLIANCES, A BREAKFAST BAR AND EAT-IN AREA. THE ROOMS ARE NICE SIZE, THE MASTER SUITE HAS A WALK-IN CLOSET, THE BATH HAS A GARDEN TUB AND SEPARATE SHOWER AND DOUBLE SINKS. THERE IS A LARGE SCREENED LANAI WITH TILE FLOORING AND AN ADDITIONAL COVERED AREA FOR GRILLING. A NICE HOUSE TO CALL HOME AT A GREAT PRICE! OWNER WILL MANAGE PROPERTY AND MAKE APPLICATION DECISION. GOOD CREDIT, EMPLOYMENT AND RENTAL REF. MIN. INCOME OF $4350/MO. SORRY, HOA RULES - SINGLE FAMILY ONLY WHICH DOES NOT ALLOW FOR ROOMMATES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12111 BRIGHTMORE WAY have any available units?
12111 BRIGHTMORE WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 12111 BRIGHTMORE WAY have?
Some of 12111 BRIGHTMORE WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12111 BRIGHTMORE WAY currently offering any rent specials?
12111 BRIGHTMORE WAY is not currently offering any rent specials.
Is 12111 BRIGHTMORE WAY pet-friendly?
No, 12111 BRIGHTMORE WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville.
Does 12111 BRIGHTMORE WAY offer parking?
No, 12111 BRIGHTMORE WAY does not offer parking.
Does 12111 BRIGHTMORE WAY have units with washers and dryers?
Yes, 12111 BRIGHTMORE WAY offers units with in unit laundry.
Does 12111 BRIGHTMORE WAY have a pool?
No, 12111 BRIGHTMORE WAY does not have a pool.
Does 12111 BRIGHTMORE WAY have accessible units?
No, 12111 BRIGHTMORE WAY does not have accessible units.
Does 12111 BRIGHTMORE WAY have units with dishwashers?
Yes, 12111 BRIGHTMORE WAY has units with dishwashers.
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