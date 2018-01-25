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1037 INWOOD TER
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1037 INWOOD TER

1037 Inwood Terrace · No Longer Available
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Location

1037 Inwood Terrace, Jacksonville, FL 32207
Miramar

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1037 INWOOD TER have any available units?
1037 INWOOD TER doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 1037 INWOOD TER have?
Some of 1037 INWOOD TER's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1037 INWOOD TER currently offering any rent specials?
1037 INWOOD TER isn't currently offering any rent specials.
Is 1037 INWOOD TER pet-friendly?
No, 1037 INWOOD TER is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville.
Does 1037 INWOOD TER offer parking?
Yes, 1037 INWOOD TER does offer parking.
Does 1037 INWOOD TER have units with washers and dryers?
Yes, 1037 INWOOD TER offers units with in unit laundry.
Does 1037 INWOOD TER have a pool?
No, 1037 INWOOD TER does not have a pool.
Does 1037 INWOOD TER have accessible units?
No, 1037 INWOOD TER does not have accessible units.
Does 1037 INWOOD TER have units with dishwashers?
Yes, 1037 INWOOD TER has units with dishwashers.
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