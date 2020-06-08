All apartments in Hallandale Beach
Find more places like 636 PALM DRIVE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Hallandale Beach, FL
/
636 PALM DRIVE
Last updated May 22 2019 at 1:35 AM

636 PALM DRIVE

636 Palm Drive · (954) 661-8871
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Hallandale Beach
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Garage
See all
1 Bedrooms
See all

Location

636 Palm Drive, Hallandale Beach, FL 33009
Golden Isles

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

7 Bedrooms

Unit 7 Bed · Avail. now

$11,500

Click to see floorplan

7 Bed · 8 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
microwave
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
BEAUTIFUL WATERFRONT ESTATE IN CENTRALLY LOCATED, GUARD-GATED GOLDEN ISLES COMMUNITY. LUXURIOUS IN DESIGN & ELEGANTLY APPOINTED THIS CUSTOM FAMILY HOME CAPTURES THE ESSENCE OF SOUTH FLORIDA’S WATERFRONT LIFESTYLE. BOASTS 7BR/7.5BA, EVERY BEDROOM IS A SUITE, OVER 5,000 SQ.FT. TWO STORIES, LIVING ROOM, FORMAL DINING ROOM, BREAKFAST AREA & UPSTAIRS & DOWNSTAIRS FAMILY ROOM. EXPANSIVE GAS KITCHEN COMPLETE WITH STATE-OF-THE-ART APPLIANCES AND AN ISLAND W/ SNACK BAR SEATING. OUTSIDE, A SPRAWLING COVERED TERRACE DOUBLES AS AN OUTDOOR LIVING ROOM ADJACENT TO HEATED POOL/JACUZZI, DECK & GAZEBO, THE SPACE TAKES FULL ADVANTAGE OF PROPERTY’S WATERFRONT SETTING. IN ADDITION TO 85 FEET OF WATERFRONT, THE HOME ALSO HAS OCEAN ACCESS, A DOCK, BOATLIFT, 2 CAR GARAGE AND NO FIXED BRIDGES TO THE OCEAN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 636 PALM DRIVE have any available units?
636 PALM DRIVE has a unit available for $11,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 636 PALM DRIVE have?
Some of 636 PALM DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 636 PALM DRIVE currently offering any rent specials?
636 PALM DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 636 PALM DRIVE pet-friendly?
No, 636 PALM DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hallandale Beach.
Does 636 PALM DRIVE offer parking?
Yes, 636 PALM DRIVE does offer parking.
Does 636 PALM DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 636 PALM DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 636 PALM DRIVE have a pool?
Yes, 636 PALM DRIVE has a pool.
Does 636 PALM DRIVE have accessible units?
No, 636 PALM DRIVE does not have accessible units.
Does 636 PALM DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 636 PALM DRIVE has units with dishwashers.
Does 636 PALM DRIVE have units with air conditioning?
No, 636 PALM DRIVE does not have units with air conditioning.
Have a question for 636 PALM DRIVE?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Art Square
401 Federal Hwy
Hallandale Beach, FL 33009

Similar Pages

Hallandale Beach 1 BedroomsHallandale Beach 2 Bedrooms
Hallandale Beach Apartments with ParkingHallandale Beach Pet Friendly Places
Hallandale Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FL
Hollywood, FLHialeah, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLWilton Manors, FLLantana, FLParkland, FLPalmetto Bay, FLThe Crossings, FLGlenvar Heights, FL
Palm Beach, FLSunset, FLNorth Bay Village, FLSweetwater, FLSouth Miami, FLPembroke Park, FLWest Miami, FLLighthouse Point, FLGolden Glades, FLBiscayne Park, FLTamiami, FLSouthwest Ranches, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity