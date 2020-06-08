All apartments in Hallandale Beach
Find more places like 546 Palm Dr.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Hallandale Beach, FL
/
546 Palm Dr
Last updated May 19 2020 at 3:51 AM

546 Palm Dr

546 Palm Drive · (954) 661-8871
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Hallandale Beach
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Garage
See all
1 Bedrooms
See all

Location

546 Palm Drive, Hallandale Beach, FL 33009
Golden Isles

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$7,900

Click to see floorplan

5 Bed · 5 Bath

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pool
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
BEAUTIFUL AND READY TO MOVE-IN WATERFRONT HOME IN CENTRALLY LOCATED, GUARD-GATED GOLDEN ISLES COMMUNITY. 100 FEET OF DIRECT WATERFRONT ON DEEP WATER. OFFERING 5 BEDROOMS, 4.5 BATHS. ONE STORY, LIVING ROOM, FAMILY ROOM, DINING AREA. EXPANSIVE KITCHEN AND AN ISLAND W/ SNACK BAR SEATING. OUTSIDE, A SPRAWLING COVERED TERRACE DOUBLES AS AN OUTDOOR LIVING ROOM ADJACENT TO WET BAR, LARGE POOL AND DECK. THE SPACE TAKES FULL ADVANTAGE OF PROPERTY’S WATERFRONT SETTING. IN ADDITION TO 100 FEET OF WATERFRONT, THE HOME ALSO HAS OCEAN ACCESS, A DEEDED DOCK AND NO FIXED BRIDGES TO THE OCEAN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 546 Palm Dr have any available units?
546 Palm Dr has a unit available for $7,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 546 Palm Dr have?
Some of 546 Palm Dr's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 546 Palm Dr currently offering any rent specials?
546 Palm Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 546 Palm Dr pet-friendly?
No, 546 Palm Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hallandale Beach.
Does 546 Palm Dr offer parking?
No, 546 Palm Dr does not offer parking.
Does 546 Palm Dr have units with washers and dryers?
No, 546 Palm Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 546 Palm Dr have a pool?
Yes, 546 Palm Dr has a pool.
Does 546 Palm Dr have accessible units?
No, 546 Palm Dr does not have accessible units.
Does 546 Palm Dr have units with dishwashers?
Yes, 546 Palm Dr has units with dishwashers.
Does 546 Palm Dr have units with air conditioning?
No, 546 Palm Dr does not have units with air conditioning.
Have a question for 546 Palm Dr?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Art Square
401 Federal Hwy
Hallandale Beach, FL 33009

Similar Pages

Hallandale Beach 1 BedroomsHallandale Beach 2 Bedrooms
Hallandale Beach Apartments with ParkingHallandale Beach Pet Friendly Places
Hallandale Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FL
Hollywood, FLHialeah, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLWilton Manors, FLLantana, FLParkland, FLPalmetto Bay, FLThe Crossings, FLGlenvar Heights, FL
Palm Beach, FLSunset, FLNorth Bay Village, FLSweetwater, FLSouth Miami, FLPembroke Park, FLWest Miami, FLLighthouse Point, FLGolden Glades, FLBiscayne Park, FLTamiami, FLSouthwest Ranches, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity