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95 N Birch Rd
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

95 N Birch Rd

95 North Birch Road · (954) 383-2117
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Location

95 North Birch Road, Fort Lauderdale, FL 33304
Central Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 900 · Avail. now

$5,000

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3 Bed · 3 Bath · 2240 sqft

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Amenities

patio / balcony
pool
furnished
Unit Amenities
furnished
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Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 95 N Birch Rd have any available units?
95 N Birch Rd has a unit available for $5,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
Is 95 N Birch Rd currently offering any rent specials?
95 N Birch Rd isn't currently offering any rent specials.
Is 95 N Birch Rd pet-friendly?
No, 95 N Birch Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 95 N Birch Rd offer parking?
No, 95 N Birch Rd does not offer parking.
Does 95 N Birch Rd have units with washers and dryers?
No, 95 N Birch Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 95 N Birch Rd have a pool?
Yes, 95 N Birch Rd has a pool.
Does 95 N Birch Rd have accessible units?
No, 95 N Birch Rd does not have accessible units.
Does 95 N Birch Rd have units with dishwashers?
No, 95 N Birch Rd does not have units with dishwashers.
Does 95 N Birch Rd have units with air conditioning?
No, 95 N Birch Rd does not have units with air conditioning.
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