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533 NE 3rd Ave
Last updated April 29 2020 at 5:02 AM

533 NE 3rd Ave

533 Northeast 3rd Avenue · (954) 270-5962
COVID-19 Update
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Location

533 Northeast 3rd Avenue, Fort Lauderdale, FL 33301
Flagler Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 507 · Avail. now

$1,900

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1240 sqft

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Amenities

garage
recently renovated
stainless steel
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
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stainless steel
Property Amenities
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5TH FLOOR POOL VIEW APARTMENT IN THE HEART OF FLAGLER VILLAGE - DOWNTOWN FORT LAUDERDALE. UPDATED WITH STAINLESS KITCHEN, LAMINATE FLOORS THROUGHOUT, WINDOW BLINDS, FRESHLY PAINTED. FULL SIZED W/D. READY FOR MOVE IN. CABLE AND INTERNET INCLUDED IN RENT. GREAT AMENITIES. GARAGE PARKING. HEATED POOL AND SPA, FULLY EQUIPPED GYM, BAR-B-QUE AREAS. ASSOCIATION REQUIRES 620 CREDIT SCORE. ADDITIONAL PARKING SPACE AVAILABLE FOR RENT. BUILDING IS RE-INSULATING ALL A/C LINES SO HALLWAYS HAVE COVERED PROTECTION. UNIT 507 WORK IS COMPLETE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 533 NE 3rd Ave have any available units?
533 NE 3rd Ave has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 533 NE 3rd Ave have?
Some of 533 NE 3rd Ave's amenities include garage, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 533 NE 3rd Ave currently offering any rent specials?
533 NE 3rd Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 533 NE 3rd Ave pet-friendly?
No, 533 NE 3rd Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 533 NE 3rd Ave offer parking?
Yes, 533 NE 3rd Ave does offer parking.
Does 533 NE 3rd Ave have units with washers and dryers?
No, 533 NE 3rd Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 533 NE 3rd Ave have a pool?
Yes, 533 NE 3rd Ave has a pool.
Does 533 NE 3rd Ave have accessible units?
No, 533 NE 3rd Ave does not have accessible units.
Does 533 NE 3rd Ave have units with dishwashers?
No, 533 NE 3rd Ave does not have units with dishwashers.
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