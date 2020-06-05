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4250 Galt Ocean Dr
Last updated May 30 2020 at 9:45 PM

4250 Galt Ocean Dr

4250 Galt Ocean Drive · (954) 557-5947
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Location

4250 Galt Ocean Drive, Fort Lauderdale, FL 33308
Galt Mile

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 7D · Avail. now

$3,000

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1 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
parking
recently renovated
gym
pool
clubhouse
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
bbq/grill
internet access
lobby
SEASONAL RENTAL. OCEAN AND INTRACOASTAL VIEW FROM 1BED/1.5BATH CONDO. BUILDING ON THE BEACH! COMPLETELY RENOVATED. FROM THE BALCONY ARE WONDERFUL VIEWS OF THE OCEAN AS WELL AS THE INTRACOASTAL. PLENTY OF SUNSHINE ALL WINTER LONG. GREAT KITCHEN! IMPACT WINDOWS. SUNNY SOUTH SIDE. AMENITIES: OCEANFRONT HEATED POOL, BBQs, CABLE, WIFI IN LOBBY, LARGE OCEAN FRONT DECK WITH LOTS OF TABLES, UMBRELLAS & LOUNGE CHAIRS, FITNESS ROOM, CARD/LIBRARY ROOM, COMMUNITY/FUNCTION ROOM. UNDERGROUND PARKING WHEN AVAILABLE FOR RENT FROM CONDO ASSOCIATION. NO PETS! AVAILABLE DECEMBER 1, 2020 TO MARCH 31 ,2021. GET AWAY FROM NORTHERN WINTER AND ENJOY SOUTH FLORIDA AT ITS BEST!. PLEASE SEE BROKER REMARKS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4250 Galt Ocean Dr have any available units?
4250 Galt Ocean Dr has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 4250 Galt Ocean Dr have?
Some of 4250 Galt Ocean Dr's amenities include patio / balcony, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4250 Galt Ocean Dr currently offering any rent specials?
4250 Galt Ocean Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 4250 Galt Ocean Dr pet-friendly?
No, 4250 Galt Ocean Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 4250 Galt Ocean Dr offer parking?
Yes, 4250 Galt Ocean Dr does offer parking.
Does 4250 Galt Ocean Dr have units with washers and dryers?
No, 4250 Galt Ocean Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 4250 Galt Ocean Dr have a pool?
Yes, 4250 Galt Ocean Dr has a pool.
Does 4250 Galt Ocean Dr have accessible units?
No, 4250 Galt Ocean Dr does not have accessible units.
Does 4250 Galt Ocean Dr have units with dishwashers?
No, 4250 Galt Ocean Dr does not have units with dishwashers.
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