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401 SW 4th Ave
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

401 SW 4th Ave

401 Southwest 4th Avenue · (954) 614-1089
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Location

401 Southwest 4th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312
Sailboat Bend

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 907 · Avail. now

$2,595

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1236 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
gym
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
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patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
elevator
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 401 SW 4th Ave have any available units?
401 SW 4th Ave has a unit available for $2,595 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 401 SW 4th Ave have?
Some of 401 SW 4th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 401 SW 4th Ave currently offering any rent specials?
401 SW 4th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 401 SW 4th Ave pet-friendly?
No, 401 SW 4th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 401 SW 4th Ave offer parking?
No, 401 SW 4th Ave does not offer parking.
Does 401 SW 4th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 401 SW 4th Ave offers units with in unit laundry.
Does 401 SW 4th Ave have a pool?
Yes, 401 SW 4th Ave has a pool.
Does 401 SW 4th Ave have accessible units?
No, 401 SW 4th Ave does not have accessible units.
Does 401 SW 4th Ave have units with dishwashers?
Yes, 401 SW 4th Ave has units with dishwashers.
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