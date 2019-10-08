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Fort Lauderdale, FL
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3900 Galt Ocean Dr
Last updated June 11 2020 at 1:54 AM

3900 Galt Ocean Dr

3900 Galt Ocean Drive · (954) 729-4557
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Location

3900 Galt Ocean Drive, Fort Lauderdale, FL 33308
Galt Mile

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1506 · Avail. now

$4,250

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1821 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
elevator
parking
pool
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bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3900 Galt Ocean Dr have any available units?
3900 Galt Ocean Dr has a unit available for $4,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 3900 Galt Ocean Dr have?
Some of 3900 Galt Ocean Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3900 Galt Ocean Dr currently offering any rent specials?
3900 Galt Ocean Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 3900 Galt Ocean Dr pet-friendly?
No, 3900 Galt Ocean Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 3900 Galt Ocean Dr offer parking?
Yes, 3900 Galt Ocean Dr does offer parking.
Does 3900 Galt Ocean Dr have units with washers and dryers?
Yes, 3900 Galt Ocean Dr offers units with in unit laundry.
Does 3900 Galt Ocean Dr have a pool?
Yes, 3900 Galt Ocean Dr has a pool.
Does 3900 Galt Ocean Dr have accessible units?
No, 3900 Galt Ocean Dr does not have accessible units.
Does 3900 Galt Ocean Dr have units with dishwashers?
Yes, 3900 Galt Ocean Dr has units with dishwashers.
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