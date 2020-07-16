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25 Tam Oshanter Ln
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

25 Tam Oshanter Ln

25 Tam Oshanter Lane · (954) 647-6825
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Location

25 Tam Oshanter Lane, Fort Lauderdale, FL 33308
Coral Ridge Country Club Estates

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$5,500

3 Bed · 3 Bath · 2146 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
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hardwood floors
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Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25 Tam Oshanter Ln have any available units?
25 Tam Oshanter Ln has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 25 Tam Oshanter Ln have?
Some of 25 Tam Oshanter Ln's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25 Tam Oshanter Ln currently offering any rent specials?
25 Tam Oshanter Ln is not currently offering any rent specials.
Is 25 Tam Oshanter Ln pet-friendly?
No, 25 Tam Oshanter Ln is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 25 Tam Oshanter Ln offer parking?
No, 25 Tam Oshanter Ln does not offer parking.
Does 25 Tam Oshanter Ln have units with washers and dryers?
Yes, 25 Tam Oshanter Ln offers units with in unit laundry.
Does 25 Tam Oshanter Ln have a pool?
Yes, 25 Tam Oshanter Ln has a pool.
Does 25 Tam Oshanter Ln have accessible units?
No, 25 Tam Oshanter Ln does not have accessible units.
Does 25 Tam Oshanter Ln have units with dishwashers?
Yes, 25 Tam Oshanter Ln has units with dishwashers.
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