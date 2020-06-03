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1625 SE 10TH AVE
Last updated May 6 2020 at 8:09 PM

1625 SE 10TH AVE

1625 Southeast 10th Avenue · (888) 534-1116
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Location

1625 Southeast 10th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33316
Harbordale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 807 · Avail. now

$1,700

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2 Bed · 2 Bath · 1121 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
carpet
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patio / balcony
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1625 SE 10TH AVE have any available units?
1625 SE 10TH AVE has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1625 SE 10TH AVE have?
Some of 1625 SE 10TH AVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1625 SE 10TH AVE currently offering any rent specials?
1625 SE 10TH AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 1625 SE 10TH AVE pet-friendly?
No, 1625 SE 10TH AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 1625 SE 10TH AVE offer parking?
Yes, 1625 SE 10TH AVE does offer parking.
Does 1625 SE 10TH AVE have units with washers and dryers?
No, 1625 SE 10TH AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 1625 SE 10TH AVE have a pool?
Yes, 1625 SE 10TH AVE has a pool.
Does 1625 SE 10TH AVE have accessible units?
No, 1625 SE 10TH AVE does not have accessible units.
Does 1625 SE 10TH AVE have units with dishwashers?
Yes, 1625 SE 10TH AVE has units with dishwashers.
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