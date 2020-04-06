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131 Royal Palm Dr
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

131 Royal Palm Dr

131 Royal Palm Drive · (954) 990-3451
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Location

131 Royal Palm Drive, Fort Lauderdale, FL 33301
Nurmi Isles

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

6 Bedrooms

Unit 6 Bed · Avail. now

$20,000

Click to see floorplan

6 Bed · 7 Bath · 7401 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
elevator
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
elevator
parking
pool
pool table
bbq/grill
garage
7500 SQ FT OF LIVING SPACE ON 100 FOOT OF DEEP WATER ON A DEEP CANAL, POOL, AND GARAGE SPACE FOR FOUR CARS. LOCATED IN PRESTIGIOUS LAS OLAS. THIS HOME FEATURES EVERYTHING ONE WOULD WANT IN A HOME, QUALITY CONSTRUCTION, ELEVATOR, HUMIDOR, CENTRAL VAC, MULTI STATION SMART LIGHTING SYSTEM, AND TV ROOM WITH BAR AND POOL TABLE. THE KITCHEN HAS AN OPEN FLOOR PLAN PERFECT FOR THE CHEF OF THE HOUSE WITH SUB ZERO FRIDGE AND VIKING GAS OVEN, WITH SEPARATE DINING AND BREAKFAST AREAS, ONE BEDROOM IS DOWNSTAIRS, MAIN BEDROOM IS UPSTAIRS FEATURES MASSIVE CLOSET SPACE, HIS AND HERS TOILETS, SHOWERS AND LARGE TUB, WITH A TV/SITTING ROOM.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 131 Royal Palm Dr have any available units?
131 Royal Palm Dr has a unit available for $20,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 131 Royal Palm Dr have?
Some of 131 Royal Palm Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 131 Royal Palm Dr currently offering any rent specials?
131 Royal Palm Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 131 Royal Palm Dr pet-friendly?
No, 131 Royal Palm Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 131 Royal Palm Dr offer parking?
Yes, 131 Royal Palm Dr does offer parking.
Does 131 Royal Palm Dr have units with washers and dryers?
Yes, 131 Royal Palm Dr offers units with in unit laundry.
Does 131 Royal Palm Dr have a pool?
Yes, 131 Royal Palm Dr has a pool.
Does 131 Royal Palm Dr have accessible units?
No, 131 Royal Palm Dr does not have accessible units.
Does 131 Royal Palm Dr have units with dishwashers?
Yes, 131 Royal Palm Dr has units with dishwashers.
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