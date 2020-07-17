All apartments in Fort Lauderdale
Find more places like 1200 SW 12.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fort Lauderdale, FL
/
1200 SW 12
Last updated July 3 2020 at 9:29 PM

1200 SW 12

1200 Davie Boulevard · (954) 439-0007
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Fort Lauderdale
See all
River Oaks
See all
Apartments with Gym
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

1200 Davie Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33315
River Oaks

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 316 · Avail. now

$1,400

Studio · 1 Bath · 650 sqft

Report This Listing

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
recently renovated
pool
microwave
range
Unit Amenities
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
pool
SUPER SWANKY, STUNNING RENOVATION-MODERNIZED, CORNER UNIT IN A GATED WATERFRONT COMMUNITY NEAR DOWNTOWN. EXCELLENT ACCESS TO EVERYTHING! SPACIOUS STUDIO W/ A FOLD AWAY BED ---LARGE LIVING AREA-- THE PERFECT HIDEAWAY. COMES WITH THE NECESSARY FURNISHINGS- BED, SOFA, DESK, CHAIRS. BRING YOUR OWN PERSONAL ITEMS:) GORGEOUS EURO STYLED KITCHEN. NEW EURO STYLE BATH BEING INSTALLED PRIOR TO 8/1/2020. IMPACT WINDOWS. INVITING POOL ON THE CANAL. SPOTLESS LAUNDRY ON SITE. SCREENED IN BALCONY ON 2 SIDES. LOTS OF NATURAL LIGHT. BASIC CABLE INCL.
ANNUAL LEASE ONLY--NO PETS OR SMOKERS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1200 SW 12 have any available units?
1200 SW 12 has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1200 SW 12 have?
Some of 1200 SW 12's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1200 SW 12 currently offering any rent specials?
1200 SW 12 is not currently offering any rent specials.
Is 1200 SW 12 pet-friendly?
No, 1200 SW 12 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 1200 SW 12 offer parking?
No, 1200 SW 12 does not offer parking.
Does 1200 SW 12 have units with washers and dryers?
No, 1200 SW 12 does not offer units with in unit laundry.
Does 1200 SW 12 have a pool?
Yes, 1200 SW 12 has a pool.
Does 1200 SW 12 have accessible units?
No, 1200 SW 12 does not have accessible units.
Does 1200 SW 12 have units with dishwashers?
No, 1200 SW 12 does not have units with dishwashers.
Interested in 1200 SW 12?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Whitney
120 Northeast 4th Street
Fort Lauderdale, FL 33301
BLU on Marina Boulevard
1401 Marina Mile Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33315
Modera Port Royale
3333 Port Royale Dr S.,
Fort Lauderdale, FL 33308
AMLI Flagler Village
440 NE 4th Ave
Fort Lauderdale, FL 33301
Alluvion Las Olas
215 North New River Drive East
Fort Lauderdale, FL 33301
Elan 16 Forty
1640 E Sunrise Blvd
Fort Lauderdale, FL 33304
Four West Las Olas
4 West Las Olas Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301
The Six13
613 Northwest 3rd Avenue
Fort Lauderdale, FL 33311

Similar Pages

Fort Lauderdale 1 BedroomsFort Lauderdale 2 BedroomsFort Lauderdale Apartments with Gyms
Fort Lauderdale Dog Friendly ApartmentsFort Lauderdale Studio Apartments
Miami-Dade County ApartmentsPalm Beach County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FL
Boynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLHialeah, FLHollywood, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLCoral Gables, FLWellington, FLTamarac, FL

Nearby Neighborhoods

Flagler HeightsDowntown Fort LauderdaleRiver Oaks
Victoria ParkCoral RidgeTarpon River
Lake RidgeProgresso Village

Apartments Near Colleges

Broward CollegeKeiser University-Ft Lauderdale
Atlantic Technical CollegeCarlos Albizu University-Miami
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity