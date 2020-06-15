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1116 NE 1st St
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

1116 NE 1st St

1116 Northeast 1st Street · (954) 599-7658
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Location

1116 Northeast 1st Street, Fort Lauderdale, FL 33301
Victoria Park

Price and availability

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2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$4,000

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2 Bed · 3 Bath · 1852 sqft

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Amenities

patio / balcony
new construction
Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1116 NE 1st St have any available units?
1116 NE 1st St has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
Is 1116 NE 1st St currently offering any rent specials?
1116 NE 1st St isn't currently offering any rent specials.
Is 1116 NE 1st St pet-friendly?
No, 1116 NE 1st St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 1116 NE 1st St offer parking?
No, 1116 NE 1st St does not offer parking.
Does 1116 NE 1st St have units with washers and dryers?
No, 1116 NE 1st St does not offer units with in unit laundry.
Does 1116 NE 1st St have a pool?
No, 1116 NE 1st St does not have a pool.
Does 1116 NE 1st St have accessible units?
No, 1116 NE 1st St does not have accessible units.
Does 1116 NE 1st St have units with dishwashers?
No, 1116 NE 1st St does not have units with dishwashers.
Does 1116 NE 1st St have units with air conditioning?
No, 1116 NE 1st St does not have units with air conditioning.
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