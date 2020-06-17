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Deerfield Beach, FL
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385 MARKHAM R
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

385 MARKHAM R

385 Markham Drive · (954) 254-3204
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Location

385 Markham Drive, Deerfield Beach, FL 33442
West Deerfield Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 385 · Avail. now

$2,600

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
gym
pool
tennis court
clubhouse
sauna
Unit Amenities
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
internet access
media room
sauna
tennis court
GROUND FLOOR CORNER, CLEAN & BRIGHT, FURNISHED, ALMOST NEW FURNITURE, ALL CERAMIC, ENCLOSED PATIO, CLUBHOUSE, 3 TV'S, WIFI INCLUDED, 14 SATELLITE POOLS & HEATED INDOOR POOL/SAUNA IN CLUBHOUSE, STATE-OF THE-ART FITNESS CENTER, 1500 SEAT THEATER WITH LIVE SHOWS & FREE MOVIES, TENNIS, SHUFFLE BOARD DOZENS OF HOBBY CLASS', 2 MILE JOGGING & BIKE PATH, 10 MINUTES TO BEAUTIFUL DEERIFLED BEACH WITH FISHING PIER, OWNER STATED ******4 MONTHS ONLY NOT 3 MONTHS***** ACKERMAN LAWPLLLC TO HOLD ESCROW
Driving Directions: I95 TO EXIT 42 WEST TO HILLSBORO BLVD. TO CENTURY BLVD. LEFT TO GATE HOUSE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 385 MARKHAM R have any available units?
385 MARKHAM R has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 385 MARKHAM R have?
Some of 385 MARKHAM R's amenities include patio / balcony, gym, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 385 MARKHAM R currently offering any rent specials?
385 MARKHAM R isn't currently offering any rent specials.
Is 385 MARKHAM R pet-friendly?
No, 385 MARKHAM R is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 385 MARKHAM R offer parking?
No, 385 MARKHAM R does not offer parking.
Does 385 MARKHAM R have units with washers and dryers?
No, 385 MARKHAM R does not offer units with in unit laundry.
Does 385 MARKHAM R have a pool?
Yes, 385 MARKHAM R has a pool.
Does 385 MARKHAM R have accessible units?
No, 385 MARKHAM R does not have accessible units.
Does 385 MARKHAM R have units with dishwashers?
No, 385 MARKHAM R does not have units with dishwashers.
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