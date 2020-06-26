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Coral Springs, FL
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4877 NW 96 Drive
Last updated July 4 2020 at 12:08 PM

4877 NW 96 Drive

4877 Northwest 96th Drive · (561) 921-7014
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Location

4877 Northwest 96th Drive, Coral Springs, FL 33076
North Springs

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,800

3 Bed · 3 Bath · 2862 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
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range
refrigerator
recently renovated
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Property Amenities
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4877 NW 96 Drive have any available units?
4877 NW 96 Drive has a unit available for $3,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4877 NW 96 Drive have?
Some of 4877 NW 96 Drive's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4877 NW 96 Drive currently offering any rent specials?
4877 NW 96 Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4877 NW 96 Drive pet-friendly?
No, 4877 NW 96 Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coral Springs.
Does 4877 NW 96 Drive offer parking?
No, 4877 NW 96 Drive does not offer parking.
Does 4877 NW 96 Drive have units with washers and dryers?
Yes, 4877 NW 96 Drive offers units with in unit laundry.
Does 4877 NW 96 Drive have a pool?
Yes, 4877 NW 96 Drive has a pool.
Does 4877 NW 96 Drive have accessible units?
No, 4877 NW 96 Drive does not have accessible units.
Does 4877 NW 96 Drive have units with dishwashers?
Yes, 4877 NW 96 Drive has units with dishwashers.
Does 4877 NW 96 Drive have units with air conditioning?
No, 4877 NW 96 Drive does not have units with air conditioning.
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