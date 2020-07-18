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Coconut Creek, FL
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2132 NW 45TH AVE
Last updated July 15 2020 at 5:50 AM

2132 NW 45TH AVE

2132 Northwest 45th Avenue · No Longer Available
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Location

2132 Northwest 45th Avenue, Coconut Creek, FL 33066
Coral Gate

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
cable included
recently renovated
gym
Unit Amenities
cable included
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
gym
pool
pool table
sauna
tennis court
UPDATED IN 2015. UNIT FEATURES AN OPEN KITCHEN NEWER APPLIANCES & UPDATED BATHROOMS. TILED THRU-OUT. FEATURES BOTH FRONT & BACK PATIOS & STORAGE ROOM OUTSIDE. ***UPGRADED LIGHTING FIXTURES. WATER & CABLE INCLUDED. SUBDIVISION FEATURES RESORT STYLE TOWNSHIP AMENITIES, TENNIS COURTS, BILLIARDS, OLYMPIC SIZE POOL, GYM, ETC... UNIT IS LOCATED IN THE HEART OF COCONUT CREEK, NEAR PARKS, DOWNTOWN, TRANSPORTATION & CASINO. ***WILL NOT LAST. ***THE TOWNSHIP IS A SPECTACULAR PLACE TO LIVE, OFFERS A RESORT LIFESTYLE WITH FULL RECREATION, AN OLYMPIC SIZE POOL, SAUNAS, JACUZZI, GYM, TENNIS, PERFORMING ARTS CENTER, BIKE TRAILS & EVENTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2132 NW 45TH AVE have any available units?
2132 NW 45TH AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Coconut Creek, FL.
What amenities does 2132 NW 45TH AVE have?
Some of 2132 NW 45TH AVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2132 NW 45TH AVE currently offering any rent specials?
2132 NW 45TH AVE is not currently offering any rent specials.
Is 2132 NW 45TH AVE pet-friendly?
No, 2132 NW 45TH AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coconut Creek.
Does 2132 NW 45TH AVE offer parking?
No, 2132 NW 45TH AVE does not offer parking.
Does 2132 NW 45TH AVE have units with washers and dryers?
Yes, 2132 NW 45TH AVE offers units with in unit laundry.
Does 2132 NW 45TH AVE have a pool?
Yes, 2132 NW 45TH AVE has a pool.
Does 2132 NW 45TH AVE have accessible units?
No, 2132 NW 45TH AVE does not have accessible units.
Does 2132 NW 45TH AVE have units with dishwashers?
Yes, 2132 NW 45TH AVE has units with dishwashers.
Does 2132 NW 45TH AVE have units with air conditioning?
No, 2132 NW 45TH AVE does not have units with air conditioning.
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