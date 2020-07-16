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2102 Lucaya Bnd
Last updated July 6 2020 at 8:37 AM

2102 Lucaya Bnd

2102 Lucaya Bend · (954) 675-3700
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Location

2102 Lucaya Bend, Coconut Creek, FL 33066

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit L4 · Avail. now

$1,400

2 Bed · 2 Bath · 1161 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pool
elevator
range
oven
Unit Amenities
dishwasher
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
elevator
pool
55+UNFURNISHED TOP FLOOR ANNUAL RENTAL*LANDLORD HAS NO INTENTION OF SELLING*GLASS TOP STOVE*TILE IN KITCHEN, DINING & FOYER* HURRICANE ACCORDION SHUTTERS ON THE PATIO*PATIO FACES SOUTH SO YOU HAVE BRIGHT APT WITHOUT THE HEAT OF THE SUN OVERLOOKING THE VILLAGE HEATED POOL. PRIDE APPLIANCE CONTRACT INCLUDED COVERS REPAIRS*LANDLORD PAYS MAINTENANCE & TAXES*ENJOY ALL THE AMENITIES WYNMOOR HAS TO OFFER*55+ SENIOR ACTIVE COMMUNITY.*ONE OF THE CLEANEST SAFEST PLACES TO LIVE* 24HR 7 DAYS A WEEK SECURITY AT THE GATES AND PATROL CARS* WATER, TRASH, SEWER, CABLE TV WITH HBO 1-4 INCLUDED*PEST CONTROL INCLUDED*ENJOY THE AMMENITIES, NEW RESTAURANT ON THE PREMISES*GOOD CREDIT REQUIRED. GOOD CREDIT 55+REQUIRED PARK IN #130 OR GUEST SPACES-GOLF CART SPACES AVAILABLE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2102 Lucaya Bnd have any available units?
2102 Lucaya Bnd has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2102 Lucaya Bnd have?
Some of 2102 Lucaya Bnd's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2102 Lucaya Bnd currently offering any rent specials?
2102 Lucaya Bnd is not currently offering any rent specials.
Is 2102 Lucaya Bnd pet-friendly?
No, 2102 Lucaya Bnd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coconut Creek.
Does 2102 Lucaya Bnd offer parking?
No, 2102 Lucaya Bnd does not offer parking.
Does 2102 Lucaya Bnd have units with washers and dryers?
No, 2102 Lucaya Bnd does not offer units with in unit laundry.
Does 2102 Lucaya Bnd have a pool?
Yes, 2102 Lucaya Bnd has a pool.
Does 2102 Lucaya Bnd have accessible units?
No, 2102 Lucaya Bnd does not have accessible units.
Does 2102 Lucaya Bnd have units with dishwashers?
Yes, 2102 Lucaya Bnd has units with dishwashers.
Does 2102 Lucaya Bnd have units with air conditioning?
No, 2102 Lucaya Bnd does not have units with air conditioning.
Interested in 2102 Lucaya Bnd?
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