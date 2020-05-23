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Aventura, FL
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20225 NE 34th Ct
Last updated June 1 2020 at 8:11 AM

20225 NE 34th Ct

20225 Delvista Court · (305) 405-0615
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Location

20225 Delvista Court, Aventura, FL 33180

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2314 · Avail. now

$2,200

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
gym
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20225 NE 34th Ct have any available units?
20225 NE 34th Ct has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 20225 NE 34th Ct have?
Some of 20225 NE 34th Ct's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20225 NE 34th Ct currently offering any rent specials?
20225 NE 34th Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 20225 NE 34th Ct pet-friendly?
No, 20225 NE 34th Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aventura.
Does 20225 NE 34th Ct offer parking?
No, 20225 NE 34th Ct does not offer parking.
Does 20225 NE 34th Ct have units with washers and dryers?
No, 20225 NE 34th Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 20225 NE 34th Ct have a pool?
Yes, 20225 NE 34th Ct has a pool.
Does 20225 NE 34th Ct have accessible units?
No, 20225 NE 34th Ct does not have accessible units.
Does 20225 NE 34th Ct have units with dishwashers?
Yes, 20225 NE 34th Ct has units with dishwashers.
Does 20225 NE 34th Ct have units with air conditioning?
No, 20225 NE 34th Ct does not have units with air conditioning.
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