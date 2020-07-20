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10721 W. Darthmouth Ave.
Last updated April 16 2019 at 11:14 AM

10721 W. Darthmouth Ave.

10721 West Dartmouth Avenue · No Longer Available
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Location

10721 West Dartmouth Avenue, Lakewood, CO 80227
Bear Creek

Amenities

pet friendly
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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RENT: $1700.00 PLUS UTILITIES

SECURITY DEPOSIT EQUAL TO ONE MONTHS RENT. PETS ALLOWED WITH PET DEPOSIT.

ONE FULL MONTHS RENT DUE AT MOVE IN.

(RLNE4785554)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10721 W. Darthmouth Ave. have any available units?
10721 W. Darthmouth Ave. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lakewood, CO.
What amenities does 10721 W. Darthmouth Ave. have?
Some of 10721 W. Darthmouth Ave.'s amenities include pet friendly, recently renovated, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10721 W. Darthmouth Ave. currently offering any rent specials?
10721 W. Darthmouth Ave. is not currently offering any rent specials.
Is 10721 W. Darthmouth Ave. pet-friendly?
Yes, 10721 W. Darthmouth Ave. is pet friendly.
Does 10721 W. Darthmouth Ave. offer parking?
No, 10721 W. Darthmouth Ave. does not offer parking.
Does 10721 W. Darthmouth Ave. have units with washers and dryers?
No, 10721 W. Darthmouth Ave. does not offer units with in unit laundry.
Does 10721 W. Darthmouth Ave. have a pool?
No, 10721 W. Darthmouth Ave. does not have a pool.
Does 10721 W. Darthmouth Ave. have accessible units?
No, 10721 W. Darthmouth Ave. does not have accessible units.
Does 10721 W. Darthmouth Ave. have units with dishwashers?
No, 10721 W. Darthmouth Ave. does not have units with dishwashers.
Does 10721 W. Darthmouth Ave. have units with air conditioning?
Yes, 10721 W. Darthmouth Ave. has units with air conditioning.
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