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9796 East Carolina Place
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9796 East Carolina Place

9796 East Carolina Place · No Longer Available
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Location

9796 East Carolina Place, Aurora, CO 80247
Dayton Triangle

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
PRICE REDUCED! 9796 E. Carolina Place in Aurora! - 9796 E. CAROLINA PLACE AURORA, CO. 80247

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HOME HAS HARDWOOD, CARPET AND TILE FLOORING. THERE ARE 2 BEDROOMS UPSTAIRS INCLUDING THE MASTER SUITE WITH ENSUITE AND HUGE WALK IN CLOSET! 1 BEDROOM IS IN THE LOWER LEVEL WITH ENSUITE. THERE ARE 3 BALCONIES! W/D. TWO CAR GARAGE. KITCHEN HAS DISHWASHER. WASHER/DRYER IN BASEMENT. COMMUNITY HAS POOL !!!

$2,100.00 PLUS ALL UTILITIES

SECURITY DEPOSIT IS EQUAL TO ONE FULL MONTHS RENT.

NON-SMOKING AND PET FREE HOME! ONE FULL MONTHS RENT IS ALWAYS DUE AT MOVE IN.

No Pets Allowed

(RLNE4519962)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9796 East Carolina Place have any available units?
9796 East Carolina Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Aurora, CO.
How much is rent in Aurora, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Aurora Rent Report.
What amenities does 9796 East Carolina Place have?
Some of 9796 East Carolina Place's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9796 East Carolina Place currently offering any rent specials?
9796 East Carolina Place isn't currently offering any rent specials.
Is 9796 East Carolina Place pet-friendly?
No, 9796 East Carolina Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aurora.
Does 9796 East Carolina Place offer parking?
Yes, 9796 East Carolina Place does offer parking.
Does 9796 East Carolina Place have units with washers and dryers?
Yes, 9796 East Carolina Place offers units with in unit laundry.
Does 9796 East Carolina Place have a pool?
Yes, 9796 East Carolina Place has a pool.
Does 9796 East Carolina Place have accessible units?
No, 9796 East Carolina Place does not have accessible units.
Does 9796 East Carolina Place have units with dishwashers?
Yes, 9796 East Carolina Place has units with dishwashers.
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