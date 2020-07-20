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Torrance, CA
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1956 W 231st Street
Last updated July 27 2019 at 7:29 AM

1956 W 231st Street

1956 West 231st Street · No Longer Available
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Location

1956 West 231st Street, Torrance, CA 90501
Southeast Torrance

Amenities

on-site laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
microwave
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1956 W 231st Street have any available units?
1956 W 231st Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Torrance, CA.
How much is rent in Torrance, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Torrance Rent Report.
What amenities does 1956 W 231st Street have?
Some of 1956 W 231st Street's amenities include on-site laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1956 W 231st Street currently offering any rent specials?
1956 W 231st Street is not currently offering any rent specials.
Is 1956 W 231st Street pet-friendly?
No, 1956 W 231st Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Torrance.
Does 1956 W 231st Street offer parking?
Yes, 1956 W 231st Street offers parking.
Does 1956 W 231st Street have units with washers and dryers?
No, 1956 W 231st Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1956 W 231st Street have a pool?
No, 1956 W 231st Street does not have a pool.
Does 1956 W 231st Street have accessible units?
No, 1956 W 231st Street does not have accessible units.
Does 1956 W 231st Street have units with dishwashers?
Yes, 1956 W 231st Street has units with dishwashers.
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